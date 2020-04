Alexandra Lopes Hoje às 08:43 Facebook

Onze idosos que estavam internados no hospital militar do Porto estão curados da infeção por Covid-19. Têm idades entre os 73 e os 92 anos, e são provenientes de dois lares, um em Cavalões, Famalicão e outro em Vila Real.

O momento em a equipa médica do hospital militar do Porto deu a notícia aos doentes foi registada em vídeo e publicada na página do "Facebook" das Forças Armadas, segunda-feira. O momento teve direito a bolo comemorativo. " São notícias destas que nos enchem de esperança", lê-se na publicação que anuncia o momento.

"Foi hoje confirmado que 11 doentes internados no Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, estão já curados da infeção por Covid-19", continua a publicação que refere que os idosos, oito mulheres e três homens, foram internados no Hospital das Forças Armadas nos dias 23 e 25 de março.

Numa outra publicação, as Forças Armadas Portuguesas anunciam que um grupo de dez idosos do lar de Cavalões, em Famalicão que estava internado no hospital militar regressou esta segunda-feira, à instituição.

Estes idosos foram transportados para o Hospital das Forças Armadas, no Porto no dia 23 de março, quando apenas três funcionárias cuidavam de um total de 31 utentes. "Depois de conhecidos os resultados dos testes ao Covid-19, confirmou-se que não se encontravam infetados", lê-se na publicação.

"Este apoio surgiu na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo sido, durante este período de acolhimento no Hospital das Forças Armadas, prestado o devido acompanhamento médico a todos os idosos", referem as Forças Armadas.

Os idosos foram transportados para o lar de Cavalões, pelos Bombeiros de Vila Nova de Famalicão.