Todos os utentes de lares de Famalicão foram testados à Covid-19

Já está concluído o rastreio aos 827 utentes de 26 instituições, entre dos lares de idosos, unidades de cuidados continuados e lares residenciais de apoio à deficiência do concelho de Famalicão. A Câmara Municipal de Famalicão rastreou os utentes e a ASR Norte os funcionários das instituições.

O rastreio resulta de um acordo entre a autarquia de Famalicão e a ARS Norte, sendo que os resultados dos testes serão conhecidos, segundo a autarquia, depois de concluído todo o processo. De qualquer forma, já há instituições que já têm os resultados, como é o caso da Associação Teatro Construção que anunciou nas redes sociais que jovens e idosos da Residência ATC e os colaboradores ao serviço testaram negativo.

Em nota enviada à imprensa, o município diz que os testes aos utentes foram realizados através de meios logísticos disponibilizados por si, e três enfermeiros do Hospital Narciso Ferreira, de Riba de Ave ficaram responsáveis pela recolha das amostras. Estas análises foram pagas pela Câmara. No caso dos colaboradores das instituições os testes ficaram a cargo da Cruz Vermelha Portuguesa e estão a ser processados pelo Instituto de Medicina Molecular.

"A Câmara decidiu não esperar mais para que o programa nacional de rastreio aos lares portugueses chegasse a Famalicão, tendo avançado com este processo depois de conseguir meios humanos e técnicos capazes de garantir, com o apoio médico do Hospital de Riba de Ave e do apoio técnico de um laboratório particular", diz o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. O autarca acrescenta que o desenvolvimento da operação "só fez sentido depois da parceria com a ARS que arrancou em simultâneo com os testes aos funcionários".