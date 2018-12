Homem morre atacado por vespas asiáticas em Vila Verde

Joaquim Gomes Ontem às 21:16 Facebook

Um homem morreu atacado por um enxame de vespas asiáticas, que se encontravam numa árvore que estava a cortar na sua propriedade, em Vila Verde, Braga.

António Manuel da Costa Macedo, de 47 anos, teve morte quase imediata, cerca de três minutos depois de ter sido picado. Foi surpreendido pelo enxame saído da árvore que cortava, no seu terreno, na localidade de Dossãos, perto do centro de Vila Verde.

O ataque das vespas asiáticas ocorreu na quarta-feira, mas a causa da morte só foi conhecida esta sexta-feira durante a sua autópsia, no Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga.

As picadas das vespas provocaram uma paragem cardiorrespiratória a António Macedo, pelo que aquando da chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM já estava quase sem vida, amparado por familiares e pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

Mais duas mortes no Norte

Há pelo menos duas mortes conhecidas na região do Norte, em Vila Nova de Gaia, no ano de 2014, e em Vila Verde, em 2015.

A 28 de julho de 2014, um jovem, José Gonçalves, de 20 anos, morreu, em Seixo Alvo, Olival, Vila Nova de Gaia, igualmente pelo choque anafilático, provocado pelas picadas de vespas asiáticas, quando estava no seu quintal.

Em 15 de junho de 2015 um homem de 63 anos, residente na freguesia de Cervães, em Vila Verde, morreu atacado também por um enxame de vespas asiáticas.

Nesse mesmo ano de 2015 vespas asiáticas atacaram pelo menos três vezes no Estádio Municipal de Braga, num dos casos num jogo com o Boavista, tendo ainda no Minho feito uma aparição numa escola em Barroselas, Viana do Castelo.