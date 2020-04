Lar de Vila Verde deu a cruz a beijar por não ter infetados

Joaquim Gomes Hoje às 16:43 Facebook

Um lar de idosos em Vila Verde, onde se deu a cruz a beijar durante as celebrações pascais de domingo, mesmo contra as recomendações da Arquidiocese de Braga e da Direção Geral de Saúde, justifica a situação por não ter quaisquer infetados.

O vídeo, com cerca de seis minutos, que entretanto foi retirado da página de Facebook da instituição, o Lar de Idosos do Centro Social da Paróquia de Freiriz, mostra que todos os utentes, à exceção de um idoso, beijaram a cruz. Foi, aliás, um "desejo expresso", disse a diretora técnica, Teresa Barbosa, esta segunda-feira ao JN, comentando a polémica com a divulgação das imagens.

De acordo com a responsável, "foram cumpridas todas as normas de segurança genéricas e as específicas desta fase, com toda a segurança sanitária", sendo que desde esta última quarta-feira, já se sabia "que resultaram negativos todos os exames realizados aos utentes e funcionárias, onde nunca nenhum apresentou sequer qualquer sintoma por Covid-19". "Por isso foi de forma consciente e esclarecida que quem quis beijou a cruz".

O Lar de Idosos do Centro Social da Paróquia de ​​​​​​​Freiriz, foi fundado em 2007 pelo padre António Rodrigues, falecido em 2019, substituído pelo padre José Alberto, que domingo presidiu às celebrações pascais, em colaboração com as funcionárias da instituição., que têm vindo a realizar quarentena voluntária no seu local de trabalho, estando longe das suas famílias, uma atitude que foi enaltecida ao JN pela diretora técnica, Teresa Barbosa.