Vila Verde quer ligação a Braga por ferrovia

Ricardo Reis Costa Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia Municipal de Vila Verde aprovou, por unanimidade, uma moção para sensibilizar o Governo para a criação de uma ligação ferroviária à cidade de Braga, melhorando as acessibilidades do concelho. Segundo a presidente da Câmara, Júlia Fernandes, a inclusão desse percurso no Plano Ferroviário Nacional é uma "pretensão" que a Autarquia já manifestou "a quem de direito".

"Todos os dias há milhares de viagens de Vila Verde para Braga e vice-versa, o que faz com que o território tenha de estar dotado deste instrumento, seja com ferrovia tradicional, metro de superfície ou metro bus. Vamos lutar por isso e dar todos os nossos contributos para que seja uma realidade", explicou a autarca, em declarações aos jornalistas, à margem do arranque das obras de expansão de um parque empresarial.

Júlia Fernandes sublinhou que há atualmente "grande dificuldade para entrar ou sair" do concelho, sobretudo em horas de ponta, o que obriga a "encontrar soluções" para resolver os "estrangulamentos rodoviários". A distância em linha reta entre Vila Verde e Braga é de cerca de 11 quilómetros.

PUB

Novas vias rodoviárias

A autarca reiterou também a "urgência" de ser construída uma variante à Estrada Nacional 101, que permita reduzir o trânsito na sede do concelho. "A variante à EN 101 é uma obra que tem de ser feita pela administração central e que está incluída no Plano Nacional de Investimentos 2030, mas sem projeto de execução", lamentou.

Em termos de mobilidade, segundo Júlia Fernandes, a Câmara de Vila Verde está a avançar com os processos para criar uma nova ligação entre a Vila de Prado e o parque industrial de Oleiros e um "eixo periférico" norte-sul, para atravessar o centro do concelho, entre Soutelo e o parque industrial de Gême.

"O novo quadro comunitário não prevê verbas para infraestruturas viárias, por isso serão obras assumidas pelo Município na totalidade. No caso da ligação entre Prado e Oleiros já há projeto de execução, no outro caso estamos a fazer a aquisição dos terrenos", precisou. O investimento total nas duas vias ainda não está quantificado.