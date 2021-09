Bebé de quatro meses morre na creche em Vizela

Delfim Machado Hoje às 15:22 Facebook

Um bebé do sexo masculino, de quatro meses, morreu esta quarta-feira de manhã na creche da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. Por motivos que se desconhecem, entrou em paragem cardiorrespiratória.

Faltavam poucos minutos para o meio-dia quando as educadoras da creche da Santa Casa da Misericórdia de Vizela se depararam com a criança em paragem cardiorrespiratória. Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram acionados às 11.57 horas e chegaram rapidamente ao local, uma vez que a creche fica perto do quartel.

Para além dos Bombeiros de Vizela, foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe.

Contudo, como confirmou Paulo Félix, comandante dos Bombeiros de Vizela, já nada foi possível fazer para salvar o menino: "Todo o trabalho desenvolvido em manobras cardiorrespiratórias acabou por não reverter a paragem e acabou por ser declarado o óbito no local".

Ao JN, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vizela, Avelino Pinheiro, admitiu que o sentimento é de grande consternação dentro da instituição: "É uma tragédia". Esta manhã, o berçário tinha apenas duas crianças e estava com duas auxiliares: "Elas tinham estado antes com o menino e estava tudo bem. Da segunda vez foram tentar acordá-lo para lhe dar de comer e o menino estava roxo".

Para já, desconhece-se o que esteve na origem da paragem cardiorrespiratória. No local esteve a GNR do posto de Vizela, que tomou conta da ocorrência e está a investigar o sucedido. O corpo do bebé foi removido para o Gabinete Médico-Legal do Hospital de Guimarães, onde deverá ser autopsiado amanhã, quinta-feira.