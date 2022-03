Agricultor morre em capotamento de trator

Um homem, com 70 anos, morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Vales de Baixo, no concelho de Alfândega da Fé.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé, Nuno Camelo, o homem estava a trabalhar num campo agrícola "quando o trator capotou, arrastando a vítima, que ficou debaixo do veículo".

O óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros, que foi acionado para o socorro. No total, foram mobilizados 13 meios humanos e três viaturas.