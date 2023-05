JN Ontem às 23:25 Facebook

O mau tempo que se fez sentir este domingo um pouco por todo o país destruiu culturas em vários concelhos dos distritos de Vila Real e Bragança. Em Murça e Carrazeda de Ansiães, a chuva forte e o granizo arrasaram vinhas, hortas e olivais.

Nas redes sociais, têm sido fotografias e vídeos dos danos provocados pelo tempo invernoso, que, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está para durar.

