Época balnear no Azibo abre no sábado com regras de acesso ao areal

Abre oficialmente no próximo sábado a época balnear nas duas praias da albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, com regras de acesso ao areal de modo a cumprir o distanciamento social necessário para a prevenção da covid-19.

Além dos circuitos de acesso de entrada e saída separados, fica interdita a utilização dos insufláveis, o uso de máscara é obrigatório e a entrada fica condicionada mediante a lotação definida - a praia da Fraga da Pegada vai este ano contar com uma lotação de 1700 pessoas em simultâneo, enquanto a praia da Ribeira estará limitada a 1600 pessoas.

"Tal como em 2020, estão definidos os circuitos de acesso e circulação nas duas praias, de modo que, tal como solicitado pela DGS e pelo Governo, os mesmos se façam apenas num sentido e, assim, evitar cruzamentos desnecessários na envolvente às praias. Na praia da Ribeira, existirão duas saídas e duas entradas alternativas, evitando ajuntamentos", explicou Rui Vilarinho, vereador que tem no seu pelouro a responsabilidade da Albufeira do Azibo.

Rui Vilarinho deu ainda conta de que cada uma das praias "tem já os circuitos definidos", como resultado de um trabalho conjunto dos serviços municipais com a GNR, "e estão preparadas para receber os veraneantes com todo o conforto e segurança". Ficou definido que, "nas zonas de passagem, passadeiras, casas de banho ou no acesso aos estabelecimentos da praia, a circulação obriga também a manter o distanciamento físico de segurança de um metro e meio entre cada utente e a utilização de máscara, evitando-se as paragens nos acessos".

Vai ser interdito o uso de insufláveis e, em relação ao ano passado, existem, alterações no que respeita à sinalética: até 50% da lotação estará ligado o semáforo verde, de 50 a 90% o amarelo e acima de 90% o vermelho.

O presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues, acredita que na época balnear de 2021, que termina a 12 de setembro, "será possível voltar a atingir os 350 mil visitantes ao longo dos três meses".