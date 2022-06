Homem procurado pela GNR encontrado morto dentro do carro

Um homem morreu, este domingo, num despiste de um carro, seguido de queda para uma ravina, na estrada EM 535, entre Ferreira e Murçós, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

A vítima foi encontrada cerca das 11 horas encarcerada dentro da viatura de matrícula estrangeira, já em paragem cardiorrespiratória, que foi irreversível. O óbito acabou por ser declarado no local do acidente pela equipa da Viatura de Emergência e Reanimação (VMER) de Bragança.

"Tudo indica que o acidente tenha acontecido várias horas antes de o homem ser encontrado, porque alguns familiares disseram que estavam à espera dele para almoçar no sábado. Só que nunca chegou ao local do almoço", explicou Pedro Venceslau, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros.

A família do homem tinha dado conta do seu desaparecimento à GNR, que tinha iniciado as buscas, que acabaram por permitir a sua localização. "O carro estava despistado numa ribanceira, mas não era visível a quem circulava na estrada. Foi uma patrulha da GNR de Macedo de Cavaleiros que a localizou no âmbito das buscas desencadeadas", referiu Pedro Venceslau.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis viaturas dos bombeiros, INEM, GNR e CDOS de Bragança.