UNESCO recebeu candidatura dos Caretos a Património Mundial

Portugal entregou esta segunda-feira a Candidatura "Festas de Inverno Carnaval de Podence" à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO.

"É um regozijo para os Caretos de Podence e para a comunidade, bem como para a região e para Portugal", explicou António Cordeiro, presidente da Associação dos Caretos de Podence.

O resultado da candidatura deverá ser conhecido dentro de um ano e meio, uma vez que o Comité só decide em 2019. Esta candidatura foi única selecionada pelo Governo para representar Portugal na XIV reunião do Comité Internacional da UNESCO.

Desde 2014 que a Associação dos Caretos de Podence e o município de Macedo de Cavaleiros trabalhavam no dossiê agora entregue. António Carneiro referiu que no próximo ano e meio é preciso "capitalizar ainda mais a divulgação desta tradição", que cada vez tem mais notoriedade. Além das inúmeras presenças dos caretos de Podence em festas em vários países, este ano integraram o desfile de Nuno Gama na Moda Lisboa.

O registo dos Caretos de Podence na Lista Nacional do Património Imaterial, que antecedeu esta candidatura à UNESCO, teve como padrinho Marcelo Rebelo de Sousa, que foi convidado em fevereiro de 2015, ainda antes de ser eleito presidente da República.

Em Podence, ano após ano são os caretos quem mais ordena no Carnaval. A tradição aprimorou-se com olho na candidatura. Se este Carnaval nunca perdeu a genuinidade, nos últimos anos tem-se feito um esforço para que não se desvirtue e até seja melhorado, mantendo viva a tradição. A festa é feita ano após ano com os homens vestindo trajes de lã, colorida, envergando máscaras vermelhas.