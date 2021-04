Mais de três milhões para combater pragas do castanheiro em Trás-os-Montes

Glória Lopes Hoje às 17:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta primavera, o combate às pragas e doenças do castanheiro vai ser reforçado em Trás-os-Montes.

O Ministério da Agricultura aprovou cinco candidaturas, num investimento de cerca de 3,4 milhões de euros (co-financiado pelo PDR2020), na Comumidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes para apoiar o combate às doenças que mais atacam o castanheiro, nomeadamente a vespa da galha, a tinta e o cancro.

Aquela verba diz respeito a candidaturas de três municípios, nomeadamente Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vimioso, bem como da Associação APATA (Associação de Produtores Agrícolas Tradicionais e Ambientais), com sede em Mogadouro.

No concelho de Vinhais foram retomadas, esta quinta-feira, largadas de "parasitoide Torymus Sinensis". O município viu aprovada uma candidatura para o combate de doenças e pragas do castanheiro com um montante de cerca de um milhão de euros.

"Estão previstas 150 largadas, no entanto, podem vir a ser consideradas largadas adicionais, onde se registarem níveis de infestação elevados", adiantou uma fonte da câmara.