Mulher desaparecida no Azibo foi encontrada morta junto à A4

Foi encontrada sem vida, junto à A4, a mulher de 46 anos que estava dada como desaparecida desde a tarde de sábado, no Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

O "Jornal de Notícias" apurou que a mulher foi encontrada morta esta manhã de domingo junto à A4, na zona de Podence.

A vítima sofria de esquizofrenia. As causas da morte ainda vão ser apuradas, mas tudo indica que se tratou de uma doença súbita.

Fonte do comando da GNR de Bragança referiu que as buscas foram retomadas antes das sete da manhã deste domingo, com o apoio de vários elementos da GNR e dos Bombeiros, nomeadamente equipas cinotécnicas (homens e cães) e com o uso de um drone.

Um o alerta para o desaparecimento foi dado por um familiar cerca das 17 horas de sábado. A mulher, residente na zona do Porto, ausentou-se da praia da Ribeira com a intenção de ir ao estacionamento mas nunca mais regressou para o local onde estava com a família.

Para a praia foi destacada ainda nessa noite uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros e vários elementos da GNR.