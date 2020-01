Pai fez parto da filha no carro em plena autoestrada A4

Glória Graça Lopes Hoje às 12:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma menina de Freixo de Espada-à-Cinta nasceu, domingo à noite, no carro dos pais na autoestrada Transmontana (A4), antes do nó do Azibo, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

O parto foi realizado pelo pai da criança, chamada Alice, e terminado pelos profissionais dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros e da VMER associada ao Heli 3, estacionado naquela cidade, que foram acionados pelas 21.30 horas de domingo para esta emergência médica.

"Quando chegaram já a bebé tinha nascido com a ajuda do pai, mas tudo o resto, nomeadamente os trabalhos de estabilização, foram assegurados pelos bombeiros e pelo INEM, que foram acionados após o pai da menina ter pedido ajuda para o 112. Coreu tudo muito bem. Até a enfermeira de serviço é parteira. Foi uma história feliz", contou João Venceslau, comandante dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros.