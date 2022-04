Pedro não quis esperar e nasceu numa ambulância na A4

Elementos da Corporação de Bombeiros de Macedo de Cavaleiros ajudaram, esta quinta-feira, um bebé a nascer durante o transporte de uma mulher para a maternidade do Hospital de Bragança.

Os bombeiros foram acionados para uma urgência de obstetrícia, mas durante a viagem, em plena autoestrada, no troço de Mós, o parto precipitou-se e foi feito no local.

"A nossa equipa, em colaboração com a VMER do INEM do Hospital de Bragança, ajudou a fazer nascer um menino saudável, que se vai chamar Pedro", explicou uma fonte dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros.

Após o parto, mãe e filho seguiram viagem, já em segurança, para observação no Hospital Distrital de Bragança.