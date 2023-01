Rota leva turistas a experimentar antigos costumes transmontanos

Ação, lançada na Feira da Caça em Macedo de Cavaleiros, envolve cinco ​​​​​​​concelhos do distrito, bem como artesãos, restaurantes, hotéis e operadores.

A Associação de Municípios da Terra Quente quer atrair mais turistas para o Nordeste Transmontano, proporcionando-lhes a experienciação de tradições e costumes que estão em desuso através de uma Rota do Saber Fazer lançada ontem em Macedo de Cavaleiros.

Trata-se de um projeto que envolve 11 artesãos que abrem as suas casas aos turistas, que ali podem aprender a fazer máscaras dos caretos, tapetes de lã de ovelha, olaria ou outros ofícios que estão em risco de desaparecer com o de albardeiro.

O projeto conta com a restauração, a hotelaria, produtores de vinho, queijarias, agricultores e empresas de animação turística de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

"Queremos dar visibilidade ao território, com ações que têm que ver com a valorização das pessoas e do saber fazer ancestral. Este projeto tem uma identidade muito fundamentada no património histórico-cultural do território e das suas práticas rurais que queremos preservar e divulgar", explicou Manuel Miranda, secretário-geral daquela associação, durante a apresentação da plataforma da rota, que teve lugar na Feira da Caça e do Turismo de Macedo de Cavaleiros.

Sendo o artesanato o pilar deste projeto, os promotores têm prevista a criação de novas peças para aumentar as vendas.

Caçadores de todo o país

Um dos pontos altos do turismo no Nordeste Transmontano é a Feira da Caça de Macedo de Cavaleiros, que está a decorrer até amanhã no pavilhão municipal, onde mais de uma centena de expositores vendem produtos regionais, armas e divulgam ofertas turísticas.

Paralelamente realizam-se atividades cinegéticas em várias aldeias do concelho, como montarias ao javali, a Copa Ibérica de Cetraria, corrida de galgos, prova de beleza de perdigueiros e cães de gado transmontano.

"Esperamos mais de 30 mil visitantes. É um mercado de massa, porque as associativas de caçadores têm muitos sócios. Também fomenta um negócio paralelo na economia local para os pequenos produtores", frisou o presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues.