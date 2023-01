Burros de Miranda limpam terrenos para baixar risco de incêndio

Projeto das brigadas de animais sapadores que está a ser posto em prática em aldeias transmontanas com bons resultados.

A Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA) está a utilizar burros mirandeses, raça autóctone, na limpeza de mato e floresta em aldeias transmontanas. "Os resultados são bons", garantiu Miguel Nóvoa, veterinário e responsável pela associação, explicando que o objetivo é "contribuir para manter baixa a carga combustível e a biomassa disponível nas faixas de redução de risco de incêndio".

Os burros sapadores trabalham em Talhas, no concelho de Macedo de Cavaleiros, através de um projeto das medidas compensatórias da barragem do Baixo Sabor, e na aldeia de Vila Chã da Braciosa, em Miranda do Douro, onde a apetência para a função se tem confirmado. "O burro como tem um comportamento mais parecido com o da cabra e alguma apetência para roer arbustos e ramos de árvores. Ajuda a manter as zonas limpas", referiu .