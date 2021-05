EDP investe 36 milhões para recuperar património do Moderno Escondido de Picote

Glória Lopes Hoje às 11:51 Facebook

A EDP - Produção vai investir 36 milhões de euros na recuperação de um conjunto arquitetónico conhecido como Moderno Escondido na freguesia de Picote, no concelho de Miranda do Douro.

Poderão começar ainda este ano as obras de recuperação de várias casas construídas nos anos 50 e 60 para alojar os engenheiros durante a construção das barragens do Douro Internacional, que estão atualmente em avançado estado de degradação, consequência de décadas de abandono.

O presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes, está muito satisfeito com este projeto da EDP para Picote, mais concretamente para Barrocal do Douro, que há muito vinha reivindicando como urgente.

O núcleo urbano de Barrocal do Douro é um dos mais representativos exemplares do Moderno Escondido em Portugal. "A EDP vai recuperar o Moderno Escondido, as antigas casas dos engenheiros e toda a envolvente. O que está construído", explicou o autarca, dando conta que este anúncio vai ao encontro do defendido pelo município de Miranda do Douro.

As casas a recuperar deverão ser utilizadas para serviço da aldeia e para o turismo.

Está ainda prevista a realização de uma exposição sobre o Moderno Escondido na Arquitetura Portuguesa em Miranda do Douro em 2022. "Reunindo o trabalho dos vários arquitetos ligados a essa corrente", adiantou Artur Nunes.