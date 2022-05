Museu Terras de Miranda celebra 40 anos com projeto de modernização

No ano em que comemora os 40 anos da sua instalação, o Museu da Terra de Miranda apresenta um projeto de ampliação e remodelação total do edifício setecentista datado do séc. XVII. As obras estão orçamentadas em cerca de 1,2 milhões de euros, comparticipados pelo Programa Operacional Norte 2020.

A intervenção vai realizar-se "ao longo dos próximos anos", segundo a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), e representa "uma significativa intervenção no seu edifício, bem como no seu discurso expositivo, dotando-o de uma museografia contemporânea".

Para a diretora do museu, Celina Pinto, esta intervenção e ampliação marca "uma nova etapa da história" do espaço cultural.

O museu de cariz etnográfico dispõe de uma vasta coleção de artefactos e outros objetos que permitem fazer uma viagem histórica e antropológica aos usos e costumes deste concelho transmontano através dos séculos.

Com a remodelação e modernização, vai manter o seu "objetivo de difusão da cultura antropológica local", que permitirá que o espaço cultural se mantenha "como uma referência de e para o território", indicou a DRCN.

As comemorações do aniversário vão realizar-se de 17 a 22 de maio, com várias iniciativas.