A "Vovó Viral" Adozinda foi imortalizada em grafiti

Adozinda Augusta, mais conhecida por "Vovó Viral", provavelmente, a avó mais famosa do país, já tem um mural em grafiti com a sua imagem à entrada da aldeia de Contins, no concelho de Mirandela, na companhia do seu neto, responsável pela produção de dezenas de vídeos partilhados na página do Facebook com as conversas animadas e "apimentadas" entre ambos, que já têm mais de 650 mil seguidores.

Adozinda tem agora uns encantadores 96 anos. Em 2019, passou a ser conhecida fruto do sucesso dos vídeos partilhados na internet pelo neto, João Fraga, 70 anos mais novo, que dão a conhecer uma relação carinhosa e ternurenta entre ambos com diálogos "apimentados" por expressões tipicamente transmontanas, que deliciam quem as ouve. "Ela sempre foi assim muito divertida. Desde pequeno que temos esta ligação e sempre gostei de me meter com ela, para depois vir atrás de mim a acertar-me o passo", diz o neto.

O sucesso nas redes sociais é de tal ordem que já são mais de 650 mil os seguidores que Adozinda Augusta tem na sua página "Vóvó Viral", na rede social Facebook, onde só um dos seus vídeos mais famosos já teve mais de cinco milhões de visualizações. "Nunca me passou pela cabeça que isto tivesse tanto sucesso", confessa. E tudo começou com uma brincadeira. "Inicialmente, foi para mostrar apenas aos meus amigos, mas acharam tanta piada que sugeriram partilhar nas redes sociais", conta João Fraga.

A dupla inseparável tem agora um mural, em sua honra, na paragem de autocarros, à entrada da aldeia de Contins, onde reside. A Junta de Freguesia de Carvalhais suportou os custos da pintura do mural, da autoria de Ricardo Dobrões (Trip dtos). "Tínhamos aqui uma paragem que estava bastante degradada, pelo que começamos por fazer os trabalhos de reabilitação e depois surgiu a ideia de fazer um mural. Como Contins é conhecida pela agricultura, num dos lados ficou uma pintura alusiva aos motivos agrícolas e no outro lado fazia todo o sentido deixar uma homenagem à "Vovó Viral", já que Contins é bastante visitada por causa dela e assim fica aqui uma porta de entrada para a aldeia", refere Nélson Teixeira, presidente da junta de freguesia.

O neto de Adozinda ficou surpreendido com o resultado final da pintura no mural com a sua avó. "Senti uma alegria enorme e um orgulho, porque assim ela vai ficar eternizada ali. É sinal que toda a gente gosta um pouco dela e o que ela já trouxe à aldeia e à cidade de Mirandela está representado um bocadinho neste mural", conta.

Deixamos, propositadamente, para último a reação da protagonista: a vovó viral. "Sou esta? Encontro-a tão grande, mas eu amanhã ou passado vou-me embora", diz. Quando o neto lhe explica que é uma homenagem que vai ficar para sempre ali, Adozinda tem a resposta na ponta da língua: "Não venha um maluco que atire com aquilo p'ró car....o". Palavras para quê, se a artista é Adozinda Augusta, a "Vovó Viral" de Contins que continua a fazer furor na internet.