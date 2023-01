Agricultores do Norte manifestam-se contra a "incompetência do Governo"

A Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP) espera mais de 2500 agricultores e uma centena de tratores nas ruas de Mirandela, esta quinta-feira de manhã. Provável extinção das Direções Regionais de Agricultura (DRA) e a sua integração nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e a falta de aplicação de 1300 milhões do PDR são dois dos muitos motivos para o protesto.

A manifestação de agricultores, convocada pela CAP, está agendada para as 10 horas, em Mirandela, com a concentração junto ao recinto onde decorre a feira semanal. Depois, os agricultores seguem até à sede da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, onde haverá várias intervenções de dirigentes ligados à CAP.

Esta será a primeira de várias ações de protesto agendadas pela CAP. A segunda está marcada para Castelo Branco, no dia 30, e as restantes vão acontecer durante o mês de fevereiro no Ribatejo, Oeste e Alentejo.

O presidente da CAP garante que mais de 60 associações de agricultores do Norte do País vão marcar presença nesta manifestação em desagrado com o que dizem ser o colapso do Ministério da Agricultura e a desvalorização do mundo rural. "Esta será a primeira ação local de protesto, das já previstas para os primeiros dois meses do ano, esperando-se que a adesão dos agricultores seja crescente à medida que o tempo avance e que os problemas que a agricultura e a floresta portuguesa enfrentam se forem agravando", refere Eduardo Oliveira e Sousa.

"Neste momento temos 1300 milhões de euros do PDR" - Plano de Desenvolvimento Regional - "que não estão a ser utilizados por Portugal quando o seu prazo já devia ter sido executado até dezembro de 2022 e isto pode vir a traduzir-se numa perda de parte deste dinheiro e isto preocupa-nos", diz.

Para o presidente da CAP, a extinção das DRA "foi a faísca que acendeu o rastilho" para esta mobilização nacional. A integração das competências das DRA nas CCDR "lesa a agricultura portuguesa, porque não está conforme as regras da Política Agrícola Comum e é prejudicial para o desenvolvimento da agricultura e da floresta nacionais", acrescentou.

Esta organização de agricultores "é uma decisão errada" e "desconforme do Programa Estratégico respeitante à PAC que Portugal acabou de submeter à Comissão Europeia que não contém esta forma de aplicação dos fundos".

Para além disto, "põe na alçada de organismos que não estão sob tutela do Ministério da Agricultura, e que não têm conhecimentos ou qualificações para a operacionalização de fundos que são destinados aos agricultores, o que é inaceitável".

António Costa desmente extinção das Direções Regionais

Sobre este assunto, o primeiro-ministro garante que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte não vai sair de Mirandela, nem tão pouco os serviços e os funcionários vão ser deslocalizados. "Convém não termos aqui fantasmas. Não se trata nem de encerrar serviços, nem despedir pessoas, nem de deslocalizar serviços. Os serviços vão com certeza ficar onde estão, pelo que a ideia que se tiram centenas de pessoas de Mirandela para as colocar no Porto, obviamente, não passa pela cabeça de ninguém", explicou António Costa, aos jornalistas, no final da reunião da Comissão Nacional do PS, no passado dia 14 de janeiro, em Coimbra.

Segundo Costa, o que vai acontecer é que toda a estratégia de desenvolvimento da agricultura na Região Norte passa a ser gerida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte. "O que é fundamental é que aquilo que se faz em Mirandela para toda a agricultura da Região Norte deixe de ser telecomandado a partir de Lisboa e passe a ser integrado em toda a estratégia de desenvolvimento regional que é dirigida e concebida na CCDRN que deixou de ser escolhida pelo Governo, com o presidente e o vice-presidente a serem eleitos por todos os autarcas da região, por isso, os autarcas é que são verdadeiramente os donos do poder que controla a CCDRN e deixa de ser o Governo", acrescentou.