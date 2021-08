Cadáver encontrado no rio Tua, em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 17:06, atualizado às 18:20 Facebook

O cadáver de um homem de 56 anos foi encontrado, esta terça-feira à tarde, no rio Tua, em Mirandela, junto ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo.

Ao que apuramos, o alerta foi dado, cerca das 16.40 horas, por uma pessoa que passeava no local e que viu o corpo de um homem vestido a boiar junto ao paredão, no espelho de água do rio Tua. Ligou para o 112 e posteriormente foram acionados os meios de socorro, com uma equipa de mergulhadores dos bombeiros voluntários de Mirandela, que resgataram o cadáver.

A vítima, doente do foro psiquiátrico, é natural de Cerejais, concelho de Alfândega da Fé, e utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda de Ansiães.

Pelas informações que tivemos acesso, estaria em Mirandela, porque deu entrada no serviço de urgência da unidade hospitalar, transportado por uma ambulância do INEM, a pedido do Lar de Carrazeda de Ansiães, por apresentar alguma descompensação associada a comportamento agressivo.

Não se sabe em que circunstâncias saiu do hospital e chegou sem acompanhamento à margem do Tua.

No local, estiveram 8 operacionais dos bombeiros, com quatro viaturas. A PSP tomou conta da ocorrência.

O cadáver foi transportado para a delegação de Mirandela do Instituto de Medicina Legal para a realização da autópsia.

Em menos de dois meses, é a segunda morte por afogamento no rio Tua, em Mirandela. No dia 9 de junho, um estudante de 14 anos da Escola Secundária de Mirandela afogou-se quando nadava com outros colegas na praia fluvial da cidade, que ainda não tinha vigilância, dado que a época balnear só começou no dia 1 de julho.