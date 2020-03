Farmácias de Mirandela com atendimento apenas no exterior

Fernando Pires Hoje às 16:50 Facebook

Quem se deslocar a uma das seis farmácias da cidade, deixa de poder entrar, passando a ser atendido através do postigo.

As seis farmácias da cidade de Mirandela estão a implementar, desde esta sexta-feira, um plano de contingência comum no sentido de prevenir a propagação do novo coronavírus - Covid 19.

A principal medida passa pelo atendimento ao público. "Com a realidade que temos em Mirandela, em prol da saúde pública dos utentes e de nós próprios, as farmácias da cidade tomaram a decisão de passarem a atender através do postigo, tal como já acontece quando as farmácias estão de serviço noturno, explica João Sá, da Farmácia da Ponte na cidade mirandelense

"Nós continuamos cá. A diferença é que vamos atender pelo postigo e estamos à disposição para qualquer esclarecimento por telefone, ou através de e-mail ou das redes sociais", adianta.

Para além deste atendimento no exterior, os responsáveis das seis farmácias de Mirandela também pedem às pessoas que adotem alguns comportamentos básicos em prol da saúde pública.

"Pedimos que venham na mesma à farmácia quando têm qualquer urgência, mas enquanto esperam que se afastem, no mínimo, um metro das outras pessoas, caso contrário, aquilo que pretendemos fazer de quebrar a barreira, não vamos conseguir fazê-lo", conclui.