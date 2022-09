Roteiro artístico patente no comércio local de Mirandela

Dezassete locais do comércio em Mirandela recebem, este sábado, mais de 25 artistas transmontanos para um dia de ciclos de exposições e animação de várias áreas criativas.

Chama-se "Vida numa rua" e é o terceiro evento do Coletivo de Artistas Transmontanos, um novo movimento artístico independente, sediado em Mirandela, que conta já com 70 membros.

Aberto à comunidade, o conceito desta iniciativa "explora um roteiro artístico de várias expressões pelo comércio local de uma zona da cidade de Mirandela, trazendo-lhe novas vidas", conta Ana Morais, da organização, que sublinha "a boa vontade de todas as partes, comerciantes e artistas, que se unem em prol da arte por um dia".

Tomando partido do posicionamento geográfico desta cidade no coração da região, o movimento "acolhe a todos os artistas do território de Trás-os-Montes e nesta edição virão também de Valpaços, Macedo de Cavaleiros, Carrazeda de Ansiães, Bragança e Vinhais"

Em cada evento são definidos os artistas anfitriões - que constituem cabeça de cartaz - através de uma reunião presencial, promovida dentro do grupo. Neste caso, André Gomes (fotógrafo), Mariana Luz (ilustradora), Luana Morais (artista plástica) e Sónia Costa (animação), são parte integrante não só da exposição como da organização.

Está igualmente previsto que cada artista tenha liberdade criativa e possa convidar os artistas que quiser para fazerem parte desse mesmo conceito, acrescenta Ana Morais, fundadora do projeto e coordenadora dos eventos.

Neste sábado, quem passear pela rua pedonal da cidade pode encontrar música pelas esplanadas aderentes, exposições de fotografia, pintura, escultura e ilustração por montras e prateleiras, além de almoçar e jantar com música ao vivo, beber um cocktail ao final do dia e terminar a noite com declamação de poesia e projeção de vídeo.

Este dia especial começa numa esplanada do centro da cidade transmontana, onde se irá localizar a receção ao visitante e de onde partirão os roteiros artísticos guiados.

São parceiros desta iniciativa a Galeria do Mercado, que também desenvolverá atividade durante a manhã, com a exposição da artesã Fátima Medeiros Gomes e com uma oficina de tecelagem por Marta Fontoura, e a StreetGallery Mirandela, que participa com a sua carteira de jovens artistas.