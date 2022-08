Mogadouro vai gastar 2,4 milhões em bairro degradado

Hoje às 19:08 Facebook

Conjunto habitacional de São José é o único que não teve obras nos últimos anos.

O município de Mogadouro vai investir cerca de 2,4 milhões de euros na reabilitação do bairro de São José, o único desta vila que não sofreu intervenção nos últimos anos. "Este foi o único bairro da vila de Mogadouro que não foi recuperado e reabilitado nos últimos anos, apresenta sinais de degradação, até pela forma como foi construído. Todo o bairro vai sofrer alterações profundas ao nível das suas infraestruturas", explicou à Lusa o presidente da Câmara de Mogadouro, António Pimentel.

A intervenção visa a melhoria dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, recuperação de passeios, arruamentos, rede elétrica e de comunicações (estas últimas passarão para o subsolo).

Jardins

"Trata-se de um bairro com muita população dentro da malha urbana da vila e que também não dispõe de espaços verdes. Vamos aproveitar alguns lotes ainda por construir, que são propriedade do município, instalar jardins e outros espaços públicos. No fundo, o que se pretende é fazer a recuperação completa deste bairro", vincou o autarca .

Segundo António Pimentel, toda esta mudança será efetuada com materiais adequados que confiram uma outra "modernidade" ao bairro. Para o autarca, para além de ser uma ambição antiga dos moradores, a reabilitação é também "uma necessidade", porque ao longo dos anos tem sido feita a recuperação da zona urbana e histórica da vila de Mogadouro e este bairro não foi intervencionado. A obra teve visto favorável do Tribunal de Contas.