Despiste seguido de capotamento fere dez pessoas no IP2 em Vila Flor

Dez pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade, no despiste e capotamento de um ligeiro no IP2, na zona da Trindade, este domingo de manhã.

O acidente ocorreu ao quilómetro 22, no sentido Macedo de Cavaleiros - Lodões, depois de um túnel. Segundo apurou o JN, o alerta foi dado pelas 6.52 horas.

Os feridos são trabalhadores da Sousacamp, empresa dedicada à produção de cogumelos, em Benlhevai, Vila Flor.

Além da GNR, vários meios de socorro estiveram no local, nomeadamente os Bombeiros de Vila Flor e o INEM, com um helicóptero. O trânsito esteve interrompido, nos dois sentidos, até às 10.30.

Os feridos graves foram transportados para o Hospital de Vila Real e os leves distribuídos pelos hospitais de Bragança e Mirandela.