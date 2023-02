Baixo Sabor vai ter festival de balonismo em maio

JN Hoje às 16:05 Facebook

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, anunciou, nesta quinta-feira, que a entidade está a organizar, em parceria com a Associação de Municípios do Baixo Sabor, um festival de balões de ar quente, que vai decorrer no mês de maio. Uma novidade deixada no Porto, por ocasião da apresentação da 43.ª edição da Feira do Fumeiro de Vinhais.

A iniciativa denomina-se Sabor Air Fest e irá encher de cor o céu do território dos Lagos do Sabor e do Vale da Vilariça ao longo de três dias, no final de maio. O anúncio surgiu na sequência de uma intervenção em que Luís Pedro Martins falava sobre o desenvolvimento turístico do Norte, região que alberga 25 dos 75 hotéis que vão ser inaugurados no país, durante este ano.

Referindo-se à Feira do Fumeiro de Vinhais como "um evento já muito bem consolidado", o responsável não deixou de sublinhar que é necessário atrair mais turistas para a região. A propósito, revelou que, em 2019, o Douro cativou o interesse de 5% dos seis milhões de turistas que visitaram a Área Metropolitana do Porto, enquanto o Minho captou 20% e Trás-os-Montes teve "mais dificuldade", com apenas 2,8%.

Luís Pedro Martins recordou que quando a pandemia impediu viagens ao estrangeiro, "os portugueses foram 'obrigados' a descobrir o país", acabando por fazer incidir "os holofotes nestes territórios". Dito de outra forma, Minho, Douro e Trás-os-Montes tiveram uma taxa de ocupação quase completa e, segundo dados relativos a 2022, subiu em 14% a presença de turistas nacionais nessas subregiões.

A Feira do Fumeiro de Vinhais volta este ano a ser presencial. Vai decorrer de 9 a 12 deste mês, com a participação de 70 produtores, representantes deste e de outros concelhos transmontanos. Luís dos Santos Fernandes, presidente da Câmara, disse que o evento "é uma montra dos produtos da região", destacando, além do fumeiro, também o mel, o vinho e o azeite.

O autarca lembrou que o Parque Biológico de Vinhais é uma das estruturas que atraem mais gente ao concelho, ao longo do ano, e aproveitou para salientar a proximidade a Madrid, pela ligação em comboio de alta velocidade a partir da localidade galega de Godinha, que fica a cerca de 40 quilómetros de Vinhais, o que permite chegar à capital espanhola em cerca de duas horas e meia. Por esse motivo, referiu que o concelho "está mais perto da Europa do que o Porto ou Lisboa".

O evento (que, por decorrer em fevereiro, ainda foi em moldes presenciais no ano de 2020) vai ter também uma exposição de máquinas agrícolas, um espaço "gourmet" e tasquinhas. Em termos musicais, as apostas recaem em João Pedro Pais, no dia 10, e nos D.A.M.A, no dia 11.