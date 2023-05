Câmara de Vinhais apoia agricultores, produtores de gado e apicultores

O município de Vinhais reforçou este ano os apoios financeiros ao setor agrícola, com mais ajudas a produtores de gado e a apicultores do concelho.

Só na pecuária, a Câmara vai investir cerca de 160 mil euros ao longo do ano. "Este ano vamos transferir mais sete mil euros para a ajudar esta fileira fundamental na nossa terra, que é um concelho rural. Temos de ajudar o que existe e a agricultura é muito importante", explicou o presidente da autarquia, Luís Fernandes.

O autarca destacou que há dados suficientes para dizer que Vinhais "é o município que atribui mais ajudas diretas ao setor pecuário".

Só através do protocolo com a Organização dos Produtores Pecuários, a Câmara transfere 115 mil euros anuais, para ajudar os agricultores em várias áreas. Foi ainda aprovada uma ajuda de mais 48.900 euros para os medicamentos veterinários dos animais, relativos aos anos de 2022 e 2023, bem como mais sete mil euros para a vacinação de todo o efetivo ovino e bovino do concelho, como prevenção da doença infecciosa, vulgarmente designada por Língua Azul. "Esta doença está em disseminação e é preciso vacinar todos os animais bovinos e caprinos", referiu Luís Fernandes.

Apoios à produção de mel

Foi também aprovada uma proposta de Regulamento de Apoio ao Fomento da Apicultura no concelho, que permite ajudar financeiramente os produtores de mel.

O município vai passar atribuir aos apicultores um apoio financeiro direto: até 30 colónias, a contribuição financeira será de dois euros por colónia; e, a partir de 30 colónias, o valor baixa para 1,50 euros. "Este apoio será pago anualmente e será mais um incentivo para que este setor se torne ainda mais atrativo e continue a ter um crescimento exponencial ainda maior do que o que já acontece agora", explicou o autarca.

A apicultura tem cada vez maior expressão no concelho de Vinhais e, segundo o autarca, "é relevante e precisa de ser mais incentivado".