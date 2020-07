Incêndio em Vinhais reacendeu e mobiliza quatro meios aéreos

Glória Lopes Hoje às 19:20 Facebook

Voltou a reacender, este domingo à tarde, o incêndio de Vilar de Lomba, em Vinhais, que se encontrava em fase de rescaldo desde sábado à noite, depois de ter lavrado durante várias horas.

No terreno estão 176 operacionais, 61 veículos, quatro meios aéreos e quatro máquinas de rasto a lutar para debelar este incêndio florestal que atinge zonas de pinhal e mato em Vilar de Lomba e S. Jomil, estando a progredir para a freguesia de Edral.

O comandante operacional da Proteção Civil Distrital, João Afonso, explicou ao "Jornal de Notícias" que o fogo está ativo na mesma zona onde lavrou na tarde de sábado e que se trata de uma reativação. "Permaneceram muitos meios no terreno durante a noite mas o fogo reacendeu. Está muito calor e vento, o que ajuda a que o fogo progrida", explicou João Afonso.

Não há aldeias em risco e as frentes do incêndio estão afastadas das populações, adiantou o presidente da Câmara de Vinhais, Luís Fernandes, que tem estado no terreno desde a tarde de sábado. "Estou preocupado com o incêndio, mas não há aldeias em risco o que é positivo. De manhã o fogo estava resolvido, só que agora reacendeu. Há aqui uma área de pinhal que nos preocupa mais", observou o autarca.