Gestor hospitalar da Covilhã em funções sem nomeação

Mandato foi prolongado até 31 de dezembro de 2021, mas João Casteleiro permanece em funções. Advogado alerta para o risco de nulidade dos atos.

Há mais de um ano que o médico João Casteleiro exerce as funções de presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), sem que tenha sido reconduzido, o que pode pôr em causa a validade dos seus atos. A pretexto do combate à pandemia, o administrador beneficiou de uma autorização da tutela para continuar na liderança da instituição de saúde da Covilhã até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, o prazo terminou há mais de um ano.

Acresce que está a caminho de completar 72 anos, o que obrigaria a que a continuidade do vínculo tivesse por base um "interesse público excecional, devidamente fundamentado". E que fosse feito mediante a assinatura de contratos de seis em seis meses ou nomeação transitória. É o que prevê a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, alterada em fevereiro de 2020 e que passou a permitir o exercício de funções públicas a maiores de 70 (ler ao lado). Por esta razão, a validade dos seus atos pode vir a ser questionada.