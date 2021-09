"Guerra dos Tronos" à procura de figurantes em Monsanto

Célia Domingues Hoje às 09:12 Facebook

Produção da série aposta no cenário de casas graníticas daquela aldeia do concelho de Idanha-a-Nova, para as filmagens que vão decorrer entre 26 e 31 de outubro.

A produção da sequela "Guerra dos Tronos" está à procura de figurantes para seis dias de filmagens em Monsanto, Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. O anúncio, e respetivos requisitos de candidaturas, foi colocado nas redes sociais e na página de Facebook da Câmara Municipal.

A equipa de filmagens vai instalar-se na zona de Monsanto para gravar entre os dias 26 e 31 de outubro. Procuram para as cenas homens e mulheres, entre os 18 e os 70 anos, com ligação a esta aldeia histórica ou arredores. A realização pede ainda que os homens estejam disponíveis para deixar crescer os pelos faciais. Os figurantes deverão estar disponíveis para longos períodos de filmagens, quer de dia quer de noite. Os selecionados serão submetidos a uma prova de guarda-roupa dias antes do início das filmagens, que se vão concentrar no castelo de Monsanto. O presidente do Município, contactado pelo JN, não prestou declarações sobre a matéria, invocando a confidencialidade exigida pela produtor da nova série, intitulada "House of the Dragon", que remonta há 300 anos.