Prequela da "Guerra dos Tronos" será filmada em Portugal

JN / Agências Hoje às 09:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Monsanto, aldeia histórica do concelho de Idanha-a-Nova, é um dos palcos escolhidos para a gravação da nova série resultante de "A Guerra dos Tronos", a popular produção da HBO que se transformou num fenómeno global com milhões de fiéis seguidores no mundo inteiro.

O "Jornal do Fundão" apurou que já no mês passado houve uma visita técnica da equipa de "locations", de produtores e de um dos realizadores da série produzida pela HBO para avaliar as condições de Monsanto para ser um dos cenários para a prequela da "Guerra dos Tronos", que vai começar a ser gravada em Cáceres, em Espanha já no próximo mês de outubro. A equipa de "House of the Dragon" esteve hospedada no Hotel Fonte Santa, nas Termas de Monfortinho, e terá ficado encantada com Monsanto e seu castelo como cenário para esta fantasia medieval.

Apesar das dificuldades técnicas e logísticas levantadas pelo facto do castelo medieval ser de difícil acesso ao pesado material, cenografia e atores, a aldeia histórica de Monsanto deve mesmo ser um dos locais escolhidos para gravar alguns dos episódios da nova série House of the Dragon, que retrata o período anterior aos acontecimentos da Guerra dos Tronos, ou seja o início da saga da Casa Targaryen, a Casa dos Dragões.

Ainda esta semana a equipa de produção visitará de novo a aldeia em conjunto com o presidente da Câmara da Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, e o presidente da Junta de Freguesia de Monsanto, Paulo Paiva Monteiro, para começar a preparar a pesada logística que esta superprodução exige.

Leia mais no "Jornal do Fundão"