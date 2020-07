Fogo de Oleiros entra no concelho da Sertã

Célia Domingues Hoje às 17:50 Facebook

O incêndio que deflagrou por volta das 15.30 horas em Oleiros, distrito de Castelo Branco, não está a dar tréguas aos bombeiros.

O fogo lavra em pinhal perto da Sardeiras de Baixo, freguesia de Oleiros, é avistado a vários quilómetros de distância. As autoridades, por decisão da Proteção Civil, retiraram duas pessoas da habitação, no Lugar de Cabeço, em Oleiros. As chamas estão a aproximar-se de uma pequena localidade de Moutinhosa.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno estão 191 operacionais, apoiados por 62 viaturas e sete meios aéreos.

O incêndio, ao fecho desta edição, "tinha uma frente ativa e o vento no local dificultava as operações de combate". Uma das frentes entrou no concelho da Sertã, em direção ao Picoto Raínho, uma área onde existe um Parque Eólico. Na Sertã, a Câmara colocou no terreno uma máquina de rasto para tentar travar as chamas.