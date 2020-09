Marcelo visitou no hospital bombeiros feridos em Proença-a-Nova

JN/Agências Hoje às 02:06 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra os dois bombeiros feridos no combate ao incêndio de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

A informação consta de uma nota publicada, esta segunda-feira à noite, no portal da Presidência da República na internet.

"O presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje, no Centro Hospitalar de Coimbra, os dois bombeiros feridos no domingo no incêndio de Proença-a-Nova, Hugo Martins e Eurico Martins, a quem desejou as melhoras das queimaduras que sofreram no exercício das suas nobres e abnegadas funções ao serviço da comunidade", lê-se na nota.

De manhã, fonte hospitalar tinha dito à agência Lusa que estes dois bombeiros que sofreram ferimentos durante o combate ao incêndio de Proença-a-Nova se encontravam ambos "estáveis, estando um internado na unidade de queimados e outro na unidade de cirurgia plástica".

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os dois integravam uma equipa de cinco elementos da corporação de Proença-a-Nova que sofreu um acidente, por volta das 15 horas de domingo.

Fonte da ANEPC adiantou à Lusa no domingo que os dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram transportados por helicóptero do INEM para Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, estando "livres de perigo".