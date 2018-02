Dois quilómetros a pé de noite para ter socorro

CÉLIA DOMINGUES Hoje às 00:59, atualizado às 01:00 Facebook

Falta de telefones impediu idoso de chamar ambulância para a mulher que, a meio da noite, sofreu uma paragem cardíaca.

Mais de quatro meses depois dos grandes fogos de outubro, continua a haver aldeias do interior sem telefones fixos. E, por isso, um homem de 79 anos teve de percorrer mais de dois quilómetros a pé, no meio da noite, para pedir auxílio para a mulher que encontrou inanimada no chão de casa. Maria dos Santos acabou por morrer de insuficiência cardíaca, mais de uma hora depois.

