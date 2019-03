Hoje às 20:16 Facebook

Os Passadiços do Penedo Furado, que ligam a Praia Fluvial à zona das quedas de água, já foram concluídos e estão aptos a ser percorridos em Vila de Rei.

A conclusão desta obra vem abrir portas aos percursos e rotas pedestres que confluem no local, caso do Trilho das Bufareiras, Rota das Conheiras, Grande Rota da Prata e do Ouro e Grande Rota do Zêzere.

