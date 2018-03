Célia Domingues Hoje às 00:42 Facebook

Twitter

Quercus alega ilegalidade e exige explicações do Governo.

O Governo prepara-se para instalar o depósito de sedimentos que serão retirados do fundo do rio Tejo nas proximidades do Monumento Natural das Portas de Ródão, em Vila Velha de Ródão, contrariando o decreto da criação da área protegida que proíbe o depósito ou vazamento de resíduos.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui