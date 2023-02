Projeto para idosos receberem estudantes em Coimbra

JN/Agências Hoje às 17:19 Facebook

Um novo projeto nasceu em Coimbra em que estudantes universitários podem receber alojamento gratuito em casa de uma pessoa idosa da cidade, num modelo de coabitação intergeracional.

O programa, intitulado "Abraço de Gerações", é dinamizado pela Associação Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (ACERSI), sediada na Baixa de Coimbra, procurando dar resposta a dois problemas sentidos na cidade -- a dificuldade de acesso a alojamento pelos estudantes e o isolamento de pessoas idosas -, afirmou à agência Lusa a coordenadora da área dos idosos naquela instituição, Teresa Sousa.

A iniciativa é dinamizada em parceria com a Associação Académica de Coimbra (AAC) e com a Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, estando inserido num projeto intitulado "Oficina dos Avós", que dá resposta à população idosa da cidade, com diferentes atividades.

"A ideia já fazia parte do programa, mas estava um pouco parado e percebemos que, num momento em que se fala da crise de habitação, fazia sentido lançá-lo. Quer o estudante quer o idoso podem beneficiar deste projeto", realçou Teresa Sousa.

Para a técnica, face ao número de idosos a viver sozinhos, a que a própria ACERSI dá resposta, e aos vários estudantes "que passam dificuldades", é importante um projeto que promova "a coabitação".

Em casos em que a pessoa idosa não queira ou não possa acolher um estudante, há uma outra resposta em que o jovem se compromete a fazer duas visitas por semana e a acompanhar a pessoa até ao centro de saúde ou farmácia, esclareceu.

"Mas o grande foco é a coabitação, que permite quebrar momentos de solidão e garantir que o estudante possa continuar os seus estudos, mas tem de haver um relacionamento. Têm de ser criados laços entre os dois", realçou.

A ACERSI faz uma avaliação sócio-económica e psicológica dos candidatos, assim como o acompanhamento do processo.

Apesar de as condições económicas serem importantes na seleção, Teresa Sousa vincou que à ACERSI interessa também encontrar um perfil de estudante adequado para cada pessoa idosa.

Os interessados em participar (sejam estudantes ou pessoas idosas a morar sozinha) podem contactar qualquer uma das três entidades envolvidas no projeto, referiu.

No passado, em Coimbra, foi criado outro projeto idêntico, intitulado "Lado a Lado", na altura numa parceria entre a Associação Académica de Coimbra e o Centro de Acolhimento João Paulo II.