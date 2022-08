Fogo em Condeixa-a-Nova está em fase de resolução

JN/Agências Hoje às 18:30 Facebook

O incêndio que deflagrou esta tarde, às 13.53 horas, em Anobra, no concelho de Condeixa-a-Nova, está em fase de resolução desde as 16.35, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Num ponto da situação feito pelas 17.25 horas, fonte do CDOS Coimbra referiu que o incêndio está em "fase de resolução", desde as 16.35.

De acordo com a mesma fonte, o fogo não ameaçou habitações.

No combate às chamas estão ainda 200 operacionais, apoiados por 61 viaturas e quatro meios aéreos.