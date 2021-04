Dezenas de bombeiros combateram fogo em oficinas na Figueira da Foz

JN/Agências Hoje às 01:16, atualizado às 01:41 Facebook

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou na terça-feira à noite em oficinas de automóveis na Figueira da Foz e mobilizou dezenas de meios. Foi extinto ao início da madrugada.

O alerta foi dado às 23.09 horas e, cerca da 1 hora desta quarta-feira, o incêndio estava extinto, segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Nuno Pinto.

Uma testemunha no local contou à Lusa, pelas 23.58 horas, que as chamas atingiram três pavilhões ocupados por oficinas de automóveis e motos, à entrada da cidade, entre a Rua de Coimbra e a Rua Arnaldo Sobral.

Um stand de motociclos terá sido atingido, mas os bombeiros e os populares que se juntaram no local retiraram os veículos do interior. Contudo, o primeiro andar do edifício, que estaria a ser utilizado para armazenar peças terá ficado destruído pelas chamas.

Há várias corporações de bombeiros no local, nomeadamente, os Sapadores da Figueira da Foz, os bombeiros voluntários de Cantanhede e de Soure, entre outras, assim como a PSP e os serviços municipais de Proteção Civil.

Ao início da madrugada havia 89 operacionais no terreno, apoiados por 32 viaturas, de acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.