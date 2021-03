Encontrado corpo de um homem no rio Mondego na Figueira da Foz

JN/Agências Hoje às 17:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de um homem foi encontrado esta quinta-feira à tarde na margem do rio Mondego, em Vila Verde, concelho da Figueira da Foz, afirmou à Lusa o capitão do Porto.

O corpo é de um homem "que aparenta ser sexagenário", desconhecendo-se ainda as circunstâncias da morte, disse o capitão do Porto da Figueira da Foz, João Lourenço, referindo que a Polícia Marítima está a proceder a peritagens no local.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, o indivíduo, que estava em paragem cardiorrespiratória, foi encontrado às 15.16, tendo sido realizadas manobras de reanimação no local, mas sem sucesso.

No terreno, estiveram envolvidos operacionais da Capitania do Porto da Figueira da Foz, INEM, e bombeiros voluntários e sapadores locais.