Golfinho deu à costa em praia da Figueira da Foz

Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um golfinho arrojou na praia da Costa de Lavos, junto àquela povoação do concelho da Figueira da Foz.

A Polícia Marítima foi alertada cerca das 17.30 horas deste sábado para o arrojamento de um golfinho na Costa de Lavos, na Figueira da Foz.

Foram mobilizados vários elementos daquela força, que conjuntamente com os nadadores-salvadores no local tentaram salvar o golfinho.

Pediram ajuda aos banhistas, que forneceram toalhas e baldes com água para tentar manter o animal vivo, mas sem sucesso.

O golfinho acabaria por morrer, por causas que se desconhecem. O óbito foi declarado no local por um elemento do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, em Quiaios, na Figueira da Foz.

Polícia Marítima e nadadores-salvadores socorreram o animal Foto: Fernando Fontes/Global Imagens

Segundo uma técnica explicou ao JN, no local, o animal já devia estar com algum tipo de problema - doença ou ferimento provocado por artes de pesca são as causas mais comuns - e por isso arrojou na praia.

Golfinho encontrado morto na Nazaré

Também hoje, de manhã, mais a sul, na Nazaré, a Capitania local recolheu um golfinho, sem vida e em adiantado estado de composição, que entregou aos serviços da Câmara Municipal.