Navio naufragou ao largo da Figueira da Foz. 14 tripulantes resgatados

Um navio mercante naufragou, esta quinta-feira de madrugada, a cerca de 30 milhas da Figueira da Foz. Os 14 tripulantes que seguiam a bordo foram salvos por um outro navio que se encontrava nas imediações.

O navio Southwester fazia a ligação entre França e Sevilha, no sul de Espanha, e naufragou cerca das 4 horas desta quinta-feira. Uma outra embarcação que estava nas proximidades, o Hidra, conseguiu resgatar todos os tripulantes, estando a transportá-los para Leixões.

Os envolvidos no naufrágio da embarcação com 100 metros de comprimento serão ouvidos esta manhã pelas autoridades portuguesas, no âmbito da investigação ao incidente.