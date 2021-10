Santana Lopes regressa à Figueira da Foz com um horizonte a 12 anos

João Pedro Campos Hoje às 21:52 Facebook

No primeiro dia como presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes admite fazer três mandatos e assume que esta não será a sua última batalha política.

"Se fizer 12 anos, saio da Figueira da Foz com 77. Serei mais novo do que o Joe Biden quando foi eleito presidente dos Estados Unidos". É esta a resposta de Pedro Santana Lopes à pergunta se a Câmara da Figueira da Foz será a sua última batalha política, não sem antes citar Jorge Palma: "enquanto houver estrada para andar...". Santana Lopes regressou esta segunda-feira, 20 anos depois, à presidência da autarquia figueirense, despertando a curiosidade de munícipes e trabalhadores.

Faltam cinco minutos para as nove horas da manhã quando Pedro Santana Lopes chega à Câmara. Apesar de conhecer bem o edifício, faz questão de dar uma volta por todos os cantos, só se instalando no gabinete pelas 10.30 horas. "Vi muitas caras conhecidas do meu tempo. Algumas estão exatamente iguais", brinca o autarca, completando que "são os ares da Figueira, que conservam as pessoas".