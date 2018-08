Dois irmãos menores morrem após aparatoso acidente em Mira

João Pedro Campos e Ivo Neto Hoje às 11:46 Facebook

Uma violenta colisão entre três veículos, este domingo, fez dois mortos e oito feridos, na EN 334, em Mira. As vítimas mortais são dois irmãos, de 10 e 13 anos, naturais de Tondela.

O acidente ocorreu pelas 10.20 horas, na variante entre Mira e Lagoa. Segundo contou ao JN uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, há um ferido grave.

"Lamentamos a existência de duas vítimas mortais. Duas crianças da mesma família", disse fonte dos bombeiros. As duas crianças, uma menina de 13 anos e um menino de 10, seguiriam com a mãe e a avó em direção à praia de Mira. A idosa sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital.

No local estiveram 23 veículos, com 53 operacionais. O Heli do INEM foi deslocado para o acidente. A operação contou também com a GNR e a Proteção Civil.