Bombeiro cede jantar a doente à espera há horas na ambulância

Um vídeo, publicado na terça-feira nas redes sociais, tornou-se viral. Nele, via-se um bombeiro a dar o seu jantar a um doente, que se encontrava em espera na ambulância. Tiago Guiomar, da corporação de Miranda do Corvo, ao saber que o doente era diabético e estava há várias horas sem comer, cedeu-lhe a sua refeição.

"Fomos ativados para uma situação de um senhor de 80 anos, com febre, falta de ar e dores musculares. Fomos encaminhados para o Hospital dos Covões, em Coimbra, onde, ao início da noite, as auxiliares nos cederam refeições. Ao saber que o doente era diabético e estava há muitas horas sem comer, dei-lhe a minha. Foi um ato espontâneo", conta, ao JN, o bombeiro.

A situação aconteceu na terça-feira, por volta das 20.10 horas, enquanto o doente esperava para ser assistido no Hospital dos Covões, em Coimbra. "Tem acontecido estarmos várias horas à espera, dada a grande afluência ao hospital. Mas foi a primeira vez que tivemos de alimentar um doente", conta Tiago, sublinhando que o voltaria a fazer.

O doente, oriundo da aldeia de Cardeal, Miranda do Corvo, mantém-se internado no hospital, mas está estável. "Ele é vizinho de uns familiares meus e tenho sabido dele. Está com um prognóstico favorável", adianta.

Funcionário dos Bombeiros

Tiago Filipe Guiomar é Bombeiro em Miranda do Corvo há 10 anos, sendo que, nos últimos três, está como funcionário assalariado da corporação. Admite que a fase atual da pandemia está a ser muito complicada. "Tem sido muito trabalho diariamente, muito desgastante, quer para nós como para os profissionais de saúde. Tem sido muito complicado", assegura.