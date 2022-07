Observação do céu leva empresa espacial para aldeia de xisto

Tecnológica Atlar vai instalar-se nos próximos dois anos em Fajão, Pampilhosa da Serra, terra com 60 habitantes.

A empresa de tecnologia espacial Atlar vai fixar-se em Fajão, uma aldeia de xisto do concelho de Pampilhosa da Serra com cerca de 60 habitantes. As boas condições de observação do céu na zona foram um trunfo para a instalação da empresa, que deverá contratar, numa primeira fase, três pessoas da região.

"Apesar de todas as dificuldades que o Interior tem, há estas condições de observação do céu como há em poucos territórios, dada a nossa altitude e a ausência de poluição luminosa como nos grandes centros urbanos", descreve o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.