Identificada uma das vítimas mortais do acidente em Redondo

JN Hoje às 15:43, atualizado às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Jéssica Sofia Silva de 19 anos é uma das três vítimas mortais do acidente que ocorreu esta madrugada em Redondo, no distrito de Évora. A carrinha de dois lugares onde seguiam 6 pessoas despistou-se na Estrada Regional 381.

As três vítimas mortais têm entre 19 e 23 anos: uma pessoa é do sexo feminino, Jéssica Sofia Silva, e outras duas são do sexo masculino. O despiste fez ainda um ferido grave e dois feridos ligeiros.

Fonte do Gabinete de Comunicação do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou que os dois feridos considerados ligeiros, com 23 e 24 anos, já tiveram alta hospitalar e que o ferido grave, de 20 anos, continua em observação.

As vítimas são naturais do concelho de Redondo, Évora e de Reguengos de Monsaraz. A PJ está no local a averiguar o acidente.