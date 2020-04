Duas funcionárias de centro paroquial de Reguengos de Monsaraz estão infetadas

Ana Luísa Delgado Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas funcionárias do Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, em Campinho, no concelho de Reguengos de Monsaraz, estão infetadas com Covid-19.

"As funcionárias fizeram os testes no sábado de manhã e receberam a confirmação de que estão infetadas, uma no domingo à noite e a outra na segunda-feira de manhã", diz ao JN o presidente da instituição Padre Manuel José Marques.

Esta segunda-feira à tarde, as restantes 15 funcionárias e o próprio presidente da instituição foram realizar os testes à Covid-19, mas ainda aguardam os resultados.

Questionado sobre o estado de saúde dos 39 utentes (que a instituição alberga), o responsável da mesma respondeu que "o que está previsto é que todos os idosos façam o teste e, depois, de acordo com o resultado, tomaremos as medidas necessárias para isolar os que eventualmente estejam também infetados com a Covid-19", sublinha.

"Poderá acontecer hoje [terça-feira] ou amanhã [quarta-feira], não posso garantir, mas estamos a fazer tudo para ser o mais rápido possível", sublinhou Manuel José Marques.

O JN contactou a Administração Regional de Saúde (ARS) Alentejo no sentido de saber quando é que os idosos, do Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, irão ser testados para saber se estão ou não infetados com Covid-19, não tendo obtido qualquer resposta até ao momento.

Com 17 funcionárias, o Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, possui as valências de estrutura residencial para idosos, serviço de apoio domiciliário e centro de dia. Neste momento alberga 39 utentes.