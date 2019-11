Localizado corpo de manobrador de máquina que caiu em pedreira

Hoje às 12:58 Facebook

O corpo do manobrador da máquina que caiu no sábado numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foi localizado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora cerca das 12 horas.

"O corpo foi localizado" e os operacionais no local "vão proceder às operações de resgate quando for possível", indicou a mesma fonte.

Segundo apurou o JN, o corpo foi localizado a 24 metros de profundidade, numa câmara de pedreira.

Os mergulhadores vão, primeiro, tentar retirar o corpo, que ficou por baixo da máquina, de cerca de 30 toneladas, disse ao JN a 2.ª comandante distrital de operações de socorro de Évora, Maria João Rosado.

Só se não conseguirem remover o corpo é que a operação terá de mudar, passando a dar prioridade à remoção do "dumper".

As buscas tinham sido retomadas cerca das 9 horas e os mergulhadores realizaram um mergulho pouco depois das 11 horas.

Os meios no local foram reforçados esta manhã, encontrando-se no local 47 operacionais, com o apoio de 22 viaturas, dos bombeiros de Vila Viçosa e de Alandroal, com um mergulhador, da Força Especial de Proteção Civil, com seis mergulhadores, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), além da GNR, com diversas valências e mergulhadores.

A vítima é um trabalhador, de 51 anos, residente no concelho vizinho de Borba.

Os trabalhos para resgatar o manobrador do 'dumper', que transportava pedras, tinham sido iniciados, durante a tarde de sábado, por mergulhadores da Força Especial de Proteção Civil e bombeiros da corporação de Reguengos de Monsaraz, que procederam a três mergulhos.